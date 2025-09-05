Проєкти
Сліпа

Video: Сліпа 2025 65 серія дивитись онлайн - 05.09.2025

Серіал Сліпа 2025 65 серія від 05.09.2025 дивитись онлайн.
Сліпа Серія 65 Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 65 серію від 05.09.2025
Серія 65 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 65 серія від 05.09.2025 онлайн на сайті СТБ!

На перший погляд сім’я Андрія, Ірини та доньки Вікторії була ідеальною. Та за щасливою картинкою ховалися образи. Ірина тримала дитину під суворим контролем і не розуміла, чого її не підтримує чоловік. Це породжувало непорозуміння, які ставали дедалі важчими.

Коли ситуація вийшла з-під контролю, жінка звернулася до баби Люби. У серіалі Сліпа мудра ворожка здивувала її несподіваною відповіддю: проблема почалася з води. Адже вода вбирає слова, і якщо вона стояла у відкритому посуді, над яким хтось сварився, то цей негатив потрапляє в того, хто її вип’є. Так і руйнувалася їхня сімейна гармонія. Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 і дізнайтеся, як протистояти негативній енергетиці вдома.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 64 серія від 05.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

