Сліпа 2025 65 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 65 | 05.09.2025 | 2025

На перший погляд сім’я Андрія, Ірини та доньки Вікторії була ідеальною. Та за щасливою картинкою ховалися образи. Ірина тримала дитину під суворим контролем і не розуміла, чого її не підтримує чоловік. Це породжувало непорозуміння, які ставали дедалі важчими.

Коли ситуація вийшла з-під контролю, жінка звернулася до баби Люби. У серіалі Сліпа мудра ворожка здивувала її несподіваною відповіддю: проблема почалася з води. Адже вода вбирає слова, і якщо вона стояла у відкритому посуді, над яким хтось сварився, то цей негатив потрапляє в того, хто її вип’є. Так і руйнувалася їхня сімейна гармонія. Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 і дізнайтеся, як протистояти негативній енергетиці вдома.

