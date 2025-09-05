Сліпа 2025 64 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 64 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 64 серія від 05.09.2025 онлайн на сайті СТБ!

У стосунках іноді дрібниця може вирости у проблему, що руйнує життя. Сергій і Олеся мали десять років щасливого шлюбу, разом виховували доньку та ділили горе і радість. Та все змінилося в одну мить, коли жінка залишила його і поїхала з дитиною до матері. Сергій відчув спустошення від цього вчинку.

Не розуміючи причин, герой серіалу Сліпа звернувся до мудрої баби Люби. Вона пояснила, що подарованих букетів коханим жінкам не можна викидати – це знак знецінення почуттів. Сергій згадав, як колись без вагань позбувся квітів. Невже саме цим він накликав біду в їхнє життя? Чи можна повернути любов? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися, які ритуали повернуть кохання.

