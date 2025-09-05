Сліпа 2025 64 серия смотреть онлайн — 05.09.2025

Серия 64 | 05.09.2025 | 2025

В отношениях иногда мелочь может вырасти в проблему, разрушающую жизнь. Сергей и Олеся прожили десять лет в счастливом браке, вместе воспитывали дочь и делили горе и радость. Но все изменилось в один миг, когда женщина оставила его и уехала с ребенком к матери. Сергей испытал опустошение от этого поступка.

Не понимая причин, герой сериала Слепая обратился к мудрой бабе Любе. Она объяснила, что подаренные букеты любимым женщинам нельзя выбрасывать – это знак обесценивания чувств. Сергей вспомнил, как когда-то без колебаний избавился от цветов. Неужели именно этим он навлек беду в их жизнь? Можно ли вернуть любовь? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать, какие ритуалы вернут любовь.

