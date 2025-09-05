Сліпа 2025 63 серия смотреть онлайн — 05.09.2025

Серия 63 | 05.09.2025 | 2025

Узнайте больше о древних ритуалах, чтобы случайно не изменить свою судьбу, – смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 63 от 05.09.2025 на сайте СТБ.

Сначала Марина подумала, что в ее арендованную квартиру ворвался грабитель. Однако Антон рассказал, что еще две недели назад жил в этой квартире со своей невестой. Пока он был в командировке, Светлана перестала выходить на связь. Марина поверила Антону и разрешила ему переночевать у нее.

В сериале Сліпа 2025 серия 63 уже несколько дней парень искал свою невесту, однако тщетно. Марина решила попросить помощи у предсказательницы. Помогла ли бабушка ей разыскать Светлану? И какой еще совет баба Люба дала Марине? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 63 от 05.09.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 62 серия от 05.09.2025