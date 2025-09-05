Сліпа 2025 62 серия смотреть онлайн — 05.09.2025

Серия 62 | 05.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 62 от 05.09.2025 на сайте СТБ, чтобы не повторить чужих ошибок.

Яна и Максим были женаты уже несколько лет. Наконец девушка забеременела долгожданным ребенком. Однако в больнице Яну ждала страшная новость. Возможно, она не сможет выносить ребенка.

Сериал Сліпа 2025 серия 62 покажет, как расстроенная девушка поехала к прорицательнице. Баба Люба посоветовала Яне пройти лечение, и тогда она сможет уберечь своего ребенка. Однако девушку беспокоил вопрос денег, ведь в их семье таких сбережений не было. Что бабушка Люба сказала по этому поводу? И удалось ли Яне уберечь своего ребенка? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 62 от 05.09.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

