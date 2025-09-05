Проекты
Сліпа

Сліпа 2025 61 серия смотреть онлайн - 05.09.2025

Сериал Сліпа 2025 61 серия от 05.09.2025 смотреть онлайн.
Сліпа Серия 61 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 61 серию от 05.09.2025
Серия 61 | 05.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 61 от 05.09.2025 на сайте СТБ и узнайте, как обычный чай может повлиять на вашу судьбу.

Диана была влюблена в парня своей сестры Макса. Однажды вечером он поцеловал ее, поэтому девушка решила попытаться отбить его у Марины. Но сначала Диана поехала за советом к предсказательнице.

Сериал Сліпа 2025 серия 61 покажет, как бабушка попыталась отговорить девушку от ее замысла. Прорицательница рассказала Диане, что Максим поцеловал ее из-за действия магического ритуала, который она сама же и провела. Девушка вспомнила, как была на экскурсии на Лысой горе и собрала там душицу для чая. Произошло это после ведьминского шабаша. Баба Люба рассказала Диане, что теперь она связана с темной колдуньей. И если она не разорвет эту связь, то сама вскоре превратится в ведьму. Но поверила ли Диана словам бабушки? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 61 от 05.09.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 60 серия от 18.04.2025

