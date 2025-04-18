Сліпа 2025 60 серия смотреть онлайн — 18.04.2025

Серия 60 | 18.04.2025 | 2025

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В семье Анастасии часто возникали конфликты из-за того, что родители относились к ней, как к ребенку. Самый большой скандал возник, когда девушка решила уволиться с отцовской фирмы и найти другую работу. В сериале Сліпа 2025 серия 60 Анастасия поехала посоветоваться с бабушкой. Провидица предупредила девушку об изменениях, которые принесет ей новая работа, а также посоветовала съехать от родителей. Баба Люба отметила, что родственники желают ей только добра, однако сейчас Анастасии важно дистанцироваться от них. Как новость о переезде дочери воспримут родители? И какие неожиданные новости будут ждать девушку впереди? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 60 от 18.04.2025 на сайте СТБ.

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