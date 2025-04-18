Сліпа 2025 59 серия смотреть онлайн — 18.04.2025

Серия 59 | 18.04.2025 | 2025

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Отец Галины Владимир решил заниматься пчеловодством. Девушка была не рада этому, ведь хотела, чтобы отец продал дом и переехал к ней. Владимир всю жизнь мечтал жить в городе, но после смерти жены передумал.

В сериале Сліпа 2025 серия 59 Галина обратилась за помощью к провидице. Девушка хотела, чтобы баба Люба посоветовала ей, как переубедить отца. Однако ясновидящая сказала Галине не вмешиваться в жизнь Владимира, а лучше внимательнее следить за своей. Прислушалась ли девушка к такому совету? И смогла ли наладить отношения с отцом? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 59 от 18.04.2025 на сайте СТБ.

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