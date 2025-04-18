Сліпа 2025 58 серия смотреть онлайн — 18.04.2025

Серия 58 | 18.04.2025 | 2025

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Семья Анны и Сергея наконец переехала в собственный дом. Работы по обустройству было много, ведь супруги хотели засыпать колодец и построить на его месте беседку. Однажды Анне показалось, что в доме начался пожар, но это оказалось лишь видением.

В сериале Сліпа 2025 серия 58 женщина поехала к провидице, чтобы узнать, что это может означать. Баба Люба рассказала Анне, что на ее семью влияет какая-то мистическая сила и это может иметь очень плохие последствия. Кто и зачем навлек на них беду? И успеет ли Анна исправить все? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 58 от 18.04.2025 на сайте СТБ.

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