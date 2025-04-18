Сліпа 2025 57 серия смотреть онлайн — 18.04.2025

Серия 57 | 18.04.2025 | 2025

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Ольга была матерью-одиночкой. Чтобы обеспечивать сына, она много времени уделяла работе. В это время за Димой ухаживала сестра Ольги. Все еще больше усложнилось, когда руководитель девушки захотел поручить ей еще один большой проект.

В сериале Сліпа 2025 серия 57 Ольга поделилась своими переживаниями с провидицей. Девушка боялась отказывать начальнику, чтобы не потерять работу. Баба Люба посоветовала Ольге согласиться на большую нагрузку, но только после повышения зарплаты. Решилась ли девушка выставить руководству свои условия? И какое еще испытание ждет Ольгу? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 57 от 18.04.2025 на сайте СТБ.

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