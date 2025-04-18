Сліпа 2025 57 серія дивитись онлайн – 18.04.2025

Серія 57 | 18.04.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 57 від 18.04.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як загублена каблучка може притягнути старі почуття у ваше життя.

Ольга була матір’ю-одиначкою. Щоб забезпечувати сина, вона багато часу приділяла роботі. В цей час Дмитрика доглядала сестра Ольги. Все ще більше ускладнилось, коли керівник дівчини захотів доручити їй ще один великий проєкт.

У серіалі Сліпа 2025 серія 57 Ольга поділилась своїми переживаннями з провидицею. Дівчина боялась відмовляти начальнику, щоб не втратити роботу. Баба Люба порадила Ользі погодитись на більше навантаження, але тільки після підвищення платні. Чи наважилась дівчина виставити керівництву свої умови? І яке ще випробування чекає на Ольгу? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 57 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

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