Video: Сліпа 2025 57 серія дивитись онлайн - 18.04.2025
Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 57 від 18.04.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як загублена каблучка може притягнути старі почуття у ваше життя.
Ольга була матір’ю-одиначкою. Щоб забезпечувати сина, вона багато часу приділяла роботі. В цей час Дмитрика доглядала сестра Ольги. Все ще більше ускладнилось, коли керівник дівчини захотів доручити їй ще один великий проєкт.
У серіалі Сліпа 2025 серія 57 Ольга поділилась своїми переживаннями з провидицею. Дівчина боялась відмовляти начальнику, щоб не втратити роботу. Баба Люба порадила Ользі погодитись на більше навантаження, але тільки після підвищення платні. Чи наважилась дівчина виставити керівництву свої умови? І яке ще випробування чекає на Ольгу? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 57 від 18.04.2025 на сайті СТБ.
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