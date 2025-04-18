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Video: Сліпа 2025 58 серія дивитись онлайн - 18.04.2025

Серіал Сліпа 2025 58 серія від 18.04.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 18.04.2025 - на сайті СТБ
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Серія 58 | 18.04.2025 | 2025

Дізнайтеся, як не зіпсувати життя одним необачним рішенням, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 58 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

Родина Ганни та Сергія нарешті переїхала у власний будинок. Роботи з облаштування було багато, адже подружжя хотіло засипати криницю та побудувати на її місці альтанку. Одного разу Ганні здалося, що в будинку почалась пожежа, але це виявилося лише видінням.

У серіалі Сліпа 2025 серія 58 жінка поїхала до провидиці, щоб дізнатися, що це може означати. Баба Люба розповіла Ганні, що на її родину впливає якась містична сила й це може мати дуже погані наслідки. Хто й навіщо накликав на них біду? І чи встигне Ганна виправити все? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 58 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 57 серія від 18.04.2025

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