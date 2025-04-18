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Video: Сліпа 2025 59 серія дивитись онлайн - 18.04.2025

Серіал Сліпа 2025 59 серія від 18.04.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 18.04.2025 - на сайті СТБ
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Серія 59 | 18.04.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 59 від 18.04.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся прикмету про розлитий мед.

Батько Галини Володимир вирішив займатися бджолярством. Дівчина була не рада цьому, адже хотіла, щоб батько продав будинок та переїхав до неї. Володимир все життя мріяв жити в місті, але після смерті дружини передумав.

У серіалі Сліпа 2025 серія 59 Галина звернулась по допомогу до провидиці. Дівчина хотіла, щоб баба Люба порадила їй, як переконати батька. Однак ясновидиця сказала Галині не втручатися в життя Володимира, а краще уважніше слідкувати за своїм. Чи прислухалась дівчина до такої поради? І чи змогла налагодити стосунки з батьком? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 59 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

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