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Video: Сліпа 2025 60 серія дивитись онлайн - 18.04.2025

Серіал Сліпа 2025 60 серія від 18.04.2025 дивитись онлайн. Дивитися онлайн серіал Сліпа 2025 нова серія від 18.04.2025 - на сайті СТБ
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Дізнайтеся, як не втратити зв’язок із рідними людьми, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 60 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

У родині Анастасії часто виникали конфлікти через те, що батьки ставилися до неї, як до дитини. Найбільший скандал виник, коли дівчина вирішила звільнитися з батькової фірми та знайти іншу роботу. У серіалі Сліпа 2025 серія 60 Анастасія поїхала порадитися з бабусею. Провидиця попередила дівчину про зміни, які принесе їй нова робота, а також порадила з’їхати від батьків. Баба Люба зазначила, що родичі бажають їй тільки добра, однак зараз Анастасії важливо дистанціюватися від них. Як новину про переїзд доньки сприймуть батьки? І які неочікувані новини чекатимуть на дівчину попереду? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 60 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

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