Сліпа 2025 60 серія дивитись онлайн – 18.04.2025

Серія 60 | 18.04.2025 | 2025

Дізнайтеся, як не втратити зв’язок із рідними людьми, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 60 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

У родині Анастасії часто виникали конфлікти через те, що батьки ставилися до неї, як до дитини. Найбільший скандал виник, коли дівчина вирішила звільнитися з батькової фірми та знайти іншу роботу. У серіалі Сліпа 2025 серія 60 Анастасія поїхала порадитися з бабусею. Провидиця попередила дівчину про зміни, які принесе їй нова робота, а також порадила з’їхати від батьків. Баба Люба зазначила, що родичі бажають їй тільки добра, однак зараз Анастасії важливо дистанціюватися від них. Як новину про переїзд доньки сприймуть батьки? І які неочікувані новини чекатимуть на дівчину попереду? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 60 від 18.04.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 59 серія від 18.04.2025