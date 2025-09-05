Сліпа 2025 61 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 61 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 61 від 05.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як звичайний чай може вплинути на вашу долю.

Діана була закохана в хлопця своєї сестри Макса. Одного вечора він поцілував її, тому дівчина вирішила спробувати відбити його у Марини. Та спершу Діана поїхала за порадою до провидиці.

Серіал Сліпа 2025 серія 61 покаже, як бабуся спробувала відмовити дівчину від її задуму. Провидиця розповіла Діані, що Максим поцілував її через дію магічного ритуалу, який вона сама ж і провела. Дівчина пригадала, як була на екскурсії на Лисій горі й зібрала там материнку для чаю. Сталося це після відьомського шабашу. Баба Люба розповіла Діані, що тепер вона пов’язана з темною чаклункою. І якщо вона не розірве цей зв’язок, то сама незабаром перетвориться на відьму. Та чи повірила Діана словам бабусі? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 61 від 05.09.2025 на сайті СТБ.

