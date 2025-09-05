Сліпа 2025 62 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 62 | 05.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 62 від 05.09.2025 на сайті СТБ, щоб не повторити чужих помилок.

Яна та Максим були одружені вже декілька років. Нарешті дівчина завагітніла довгоочікуваною дитиною. Однак у лікарні на Яну чекала страшна новина. Можливо вона не зможе виносити дитину.

Серіал Сліпа 2025 серія 62 покаже, як засмучена дівчина поїхала до провидиці. Баба Люба порадила Яні пройти лікування, і тоді вона зможе вберегти свою дитину. Однак дівчину турбувало питання грошей, адже в їхній сім’ї таких заощаджень не було. Що бабуся Люба сказала з цього приводу? І чи вдалося Яні вберегти свою дитину? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 62 від 05.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 61 серія від 05.09.2025