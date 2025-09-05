Сліпа 2025 63 серія дивитись онлайн – 05.09.2025

Серія 63 | 05.09.2025 | 2025

Дізнайтеся більше про давні ритуали, щоб випадково не змінити свою долю, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 63 від 05.09.2025 на сайті СТБ.

Спершу Марина подумала, що до неї в орендовану квартиру увірвався грабіжник. Однак Антон розповів, що ще два тижні тому жив у цій квартирі зі своєю нареченою. Поки він був у відрядженні, Світлана перестала виходити на зв’язок. Марина повірила Антону й дозволила йому переночувати в неї.

У серіалі Сліпа 2025 серія 63 вже декілька днів хлопець шукав свою наречену, однак марно. Марина вирішила попросити допомоги у провидиці. Чи допомогла бабуся їй розшукати Світлану? І яку ще пораду баба Люба дала Марині? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 63 від 05.09.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

