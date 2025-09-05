Сліпа 2025 65 серия смотреть онлайн — 05.09.2025

Серия 65 | 05.09.2025 | 2025

На первый взгляд семья Андрея, Ирины и дочери Виктории была идеальной. Но за счастливой картинкой скрывались обиды. Ирина держала ребенка под строгим контролем и не понимала, почему ее не поддерживает муж. Это порождало недоразумения, которые становились все более серьезными.

Когда ситуация вышла из-под контроля, женщина обратилась к бабе Любе. В сериале Сліпа мудрая гадалка удивила ее неожиданным ответом: проблема началась с воды. Ведь вода впитывает слова, и если она стояла в открытой посуде, над которой кто-то ссорился, то этот негатив попадает в того, кто ее выпьет. Так и разрушалась их семейная гармония. Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025 и узнайте, как противостоять негативной энергетике дома.

