Сліпа

Video: Сліпа 2025 66 серия смотреть онлайн - 05.09.2025

Сериал Сліпа 2025 66 серия от 05.09.2025 смотреть онлайн.
Сліпа Серия 66 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 66 серию от 05.09.2025
Серия 66 | 05.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 66 серия от 05.09.2025 онлайн на сайте СТБ – узнайте историю жизни Снежаны, которая была похожа на сказку, но в один миг все пошло наперекосяк.

Богатый муж, роскошный дом и отсутствие забот. Женщина не привыкла думать о будущем, ведь верила, что деньги мужа защитят от всего. Но когда финансовые дела дали трещину, страх бедности охватил ее сердце. В поисках ответа она пришла к бабе Любе. В сериале Сліпа гадалка сказала прямо: Снежана давно жила не любовью, а ее разум пленил холодный расчет. Совет был прост и труден одновременно – поддержать мужа, чтобы преодолеть трудности вместе. Сможет ли она научиться отдавать или потеряет все из-за жадности? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025 и узнайте ответ.

