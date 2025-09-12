Сліпа 2025 68 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 68 | 12.09.2025 | 2025

серіал Сліпа 2025 серія 68 від 12.09.2025

Розлучення з Вадимом стало важким випробуванням для Ніни. Однак робота фітнес-тренеркою і виховання сина Єгора забирали всю увагу дівчини. Через деякий час Ніна закохалась у свого клієнта, але не розповіла йому про хлопчика.

Серіал Сліпа 2025 серія 68 покаже, як Ніна поїхала до баби Люби. Вона хотіла дізнатися, як Микита відреагує на новину про сина і чи варто йому розповідати. Бабуся попередила Ніну про брехню, яка її оточує. Однак дівчина не звернула уваги на ці слова провидиці. Які наслідки такої легковажності чекають на Ніну? І яка біда чекає на її родину? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 68 від 12.09.2025 на сайті СТБ.

