Сліпа 2025 69 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 69 | 12.09.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 69 від 12.09.2025 на сайті СТБ, щоб знати корисні народні прикмети.

Аліна жила від зарплати до зарплати. Заробітку продавчині й так мало на що вистачало, а протягом останніх місяців дівчина постійно витрачалася на якісь неочікувані речі. Що притягувало фінансові проблеми в життя Аліни? Покаже серіал Сліпа 2025 серія 69.

Баба Люба втішила дівчину передбаченнями. Провидиця сказала, що Аліна мусить зайнятися улюбленою справою, а також погодитися на переїзд. У такому випадку все в житті дівчини налагодиться. Та чи наважиться Аліна на такі серйозні зміни? І чи не помилиться, намагаючись влаштувати собі краще життя? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 69 від 12.09.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 68 серія від 12.09.2025