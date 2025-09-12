Сліпа 2025 70 серія дивитись онлайн – 12.09.2025

Серія 70 | 12.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 70 серія від 12.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся, яка дрібниця може стати причиною напружених стосунків у родині!

Після смерті чоловіка Надія оселилась у доньки Валентини, яка вже кілька років одружена з Олегом. Але замість здобуття спокою мати стала свідком постійних сварок молодого подружжя. Це тривожило її настільки, що вона вирішила звернутися до провидиці баби Люби. Саме там відкрилася несподівана правда: проблеми сім’ї крилися не у почуттях, а у побуті.

Виявилося, що речі Надії зберігалися поруч із речами доньки, а це, за словами ворожки, позбавляло молодят самостійності. До того ж Надія не дозволяла Валентині з Олегом жити окремо, через що напруга тільки зростала. Чи зможе мати відпустити доньку в доросле життя? І чи врятує це їхній шлюб? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися.

