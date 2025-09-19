Сліпа 2025 76 серія дивитись онлайн – 19.09.2025

Серія 76 | 19.09.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 76 серія від 19.09.2025 онлайн на сайті СТБ – дізнайтеся, що несподівано може вплинути на долю людини.

Ярослава багато років не знала щастя в особистому житті. Звикнувши до самотності, вона все ж вірила, що зустріне свою людину. У відчаї жінка звернулася до провидиці баби Люби, сподіваючись отримати відповідь.

Напередодні важливого візиту в її дім постукала дівчина – донька троюрідної сестри, яка шукала прихисток. Ярослава відмовила їй, не підозрюючи, що саме цей вчинок може змінити її долю. Чи дійсно один різкий жест може вплинути на життя? І як пов’язані з цим звичайні виделки, що стоять зубцями догори в її домі? Відповіді дізнаєтесь у новому епізоді містичного серіалу Сліпа 2025.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 75 серія від 19.09.2025