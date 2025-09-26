Сліпа 2025 80 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 80 | 26.09.2025 | 2025

Станьте свидетелями истории о любви, предательстве и вере в чувства – смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 80 от 26.09.2025 на сайте СТБ.

Марта мечтала о настоящем семейном счастье. Однако отношения с мужчинами у нее не складывались. В ночь перед росписью Марта увидела сон, в котором ее покойная мать заявляла, что она никогда не будет счастлива.

Сериал Сліпа 2025 серия 80 покажет, как утром того же дня любимый Марты отменил бракосочетание. После этого женщина решила обратиться к бабушке Любе. Провидица рассказала Марте, что ее несчастья в личной жизни связаны с покойной матерью. Как такое возможно и сможет ли Марта исправить свою давнюю ошибку? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 80 от 26.09.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

