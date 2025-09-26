Сліпа 2025 81 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 81 | 26.09.2025 | 2025

Серия 81 | 26.09.2025 | 2025

Марину начал преследовать дух ее покойной бабушки. Гостья из потустороннего мира была очень злой и называла внучку воровкой. Марина же не понимала, почему бабушка обвиняет ее в краже.

Провидица узнала, что родственница Марины действительно считала ее воровкой. Будто бы девушка похитила ее кольцо. Из-за этого женщина наложила на внучку проклятие. Чтобы отменить его действие, Марина должна найти похищенную вещь. Удастся ли девушке это сделать? И кто на самом деле ограбил ее бабушку?

