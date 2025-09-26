Проекты
Сліпа

Video: Сліпа 2025 81 серия смотреть онлайн - 26.09.2025

Сериал Сліпа 2025 81 серия от 26.09.2025 смотреть онлайн. Смотреть онлайн сериал Сліпа 2025 новая серия от 26.09.2025 - на сайте СТБ
Сліпа Серия 81 Сериал Сліпа 2025: смотреть онлайн 81 серию от 26.09.2025
Серия 81 | 26.09.2025 | 2025
Серия 81 | 26.09.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 81 от 26.09.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать, как серебряные украшения могут предупреждать о проклятии.

Марину начал преследовать дух ее покойной бабушки. Гостья из потустороннего мира была очень злой и называла внучку воровкой. Марина же не понимала, почему бабушка обвиняет ее в краже.

Сериал Сліпа 2025 серия 81 покажет, как девушка поехала к бабе Любе. Провидица узнала, что родственница Марины действительно считала ее воровкой. Будто бы девушка похитила ее кольцо. Из-за этого женщина наложила на внучку проклятие. Чтобы отменить его действие, Марина должна найти похищенную вещь. Удастся ли девушке это сделать? И кто на самом деле ограбил ее бабушку? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2025 серия 81 от 26.09.2025 на сайте СТБ.

