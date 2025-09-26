Сліпа 2025 82 серия смотреть онлайн — 26.09.2025

Серия 82 | 26.09.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 82 серия от 26.09.2025 онлайн на сайте СТБ!

Светлана и Олесь встретились недавно, однако их отношения быстро расцвели, и девушка была уверена, что скоро будет свадьба. Но идиллию разрушила странная новость – мать парня пригласила пожить в их доме дочь своей подруги. Для Светланы это стало неожиданным ударом, и она решила обратиться к бабе Любе.

В сериале Сліпа провидица увидела, что судьба Светланы совсем не такая, как представляла девушка, ведь её судьба – не Олесь. И всё сбылось так, как предсказала гадалка, ведь совершенно случайно Светлана знакомится с Назаром и понимает: её сердце принадлежит другому. Хватит ли ей силы прислушаться к себе и не ошибиться? И какой древний ритуал поможет открыть светлый разум? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 81 серия от 26.09.2025