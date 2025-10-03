Сліпа 2025 86 серія дивитись онлайн – 03.10.2025

Серия 86 | 03.10.2025 | 2025

Дізнайтеся, як нездійснені мрії можуть зруйнувати сімейне щастя, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 86 від 03.10.2025 на сайті СТБ.

Валентина та Євген були одружені вже багато років. Вони обоє дуже хотіли дитину, але через складне фінансове становище ніяк не наважувались. Крім того, декілька років тому подружжя удочерило племінницю Валентини Олю.

Серіал Сліпа 2025 серія 86 покаже, як у житті сім’ї трапилось лихо. Повернувшись з дачі, вони побачили, що їх пограбували. Родина втратила всі заощадження, а правоохоронні органи виявилися безсилими. У розпачі Валентина вирішила поїхати до провидиці. Що жінці розповіла баба Люба? І як викрадені гроші викрили велику таємницю Євгена? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 86 від 03.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 85 серія від 03.10.2025