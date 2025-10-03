Сліпа 2025 87 серія дивитись онлайн – 03.10.2025

Серия 87 | 03.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 87 від 03.10.2025 на сайті СТБ та не пропустіть важливу та повчальну історію.

Надія останні місяці була зосереджена на роботі. Жінка мріяла про підвищення і майже цілодобово працювала над новим проєктом. Через це в неї зовсім не залишалося часу на родину. Чоловік Михайло і їхня донька дуже страждали від цього.

Серіал Сліпа 2025 серія 87 покаже, що Надія не звертала уваги на проблеми в родині. Натомість її турбувала конкурентка Марина, яка також претендувала на підвищення. Надія вирішила поїхати до бабусі, щоб дізнатися, кому дістанеться керівна посада. Що провидиця розповіла жінці? І чому Надія скептично поставилася до передбачення? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2025 серія 87 від 03.10.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 86 серія від 03.10.2025