Сліпа

Сліпа 2025 88 серія дивитись онлайн - 03.10.2025

Серіал Сліпа 2025 88 серія від 03.10.2025 дивитись онлайн.
Сліпа 2025 88 серія дивитись онлайн – 03.10.2025
Серіал Сліпа 2025: дивитись онлайн 88 серію від 03.10.2025
Серия 88 | 03.10.2025 | 2025

Дивіться серіал Сліпа 2025 88 серія від 03.10.2025 онлайн на сайті СТБ, познайомтесь з історією Ілони, яка вірила, що нарешті знайшла своє щастя з Михайлом, але отримала проблеми, пов’язані з власним минулим…

Ілона, Михайло та його донька створили спільну родину, і, здавалося, ніщо не може зруйнувати цю гармонію. Але минуле Ілони приховувало таємницю, яка випадково стала відомою доньці Михайла. Вона готова використати почуте проти мачухи, щоб назавжди змінити ставлення батька до неї. Разом із цим, дівчина побачила в цьому спосіб підзаробити на шантажі.

Що станеться, коли правда про заробітки Ілони відкриється Михайлу? Чи пробачить він кохану? І які поради дасть баба Люба, аби жінка змогла вийти з непростої ситуації? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025 і дізнайтеся фінал історії.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 87 серія від 03.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

