Сліпа 2025 90 серия смотреть онлайн — 03.10.2025

Серия 90 | 03.10.2025 | 2025

Смотрите сериал Сліпа 2025 серия 90 от 03.10.2025 онлайн на сайте СТБ! В новом эпизоде раскроется история жизни Светланы, которая долго искала настоящую любовь, но серьёзных отношений так и не сложилось.

Мечта стать матерью не давала покоя Светлане, поэтому она решила найти мужчину только для рождения ребёнка, которого была готова воспитывать сама. Казалось бы, план простой, но не обернётся ли он новым разочарованием? Покажет 90 серия сериала Сліпа 2025.

Баба Люба в своих видениях увидит: судьба уже приготовила Светлане встречу с тем, кто действительно ей нужен. Но женщина не верит в пророчества гадалки. Какое открытие ждёт Светлану? Почему тот, кого она считала идеальным выбором для себя, окажется лжецом? И как повлияло на личную жизнь Светланы то, что она часто использовала чужую расчёску для волос? Смотрите онлайн новую серию сериала Сліпа 2025, чтобы узнать ответы.

