Сліпа 2025 96 серія дивитись онлайн – 10.10.2025

Серія 96 | 10.10.2025 | 2025

Антоніна працювала церемоніймейстером у РАЦСі та мріяла про підвищення до посади завідуючої. Вона завжди відповідально ставилася до своєї роботи, але одного дня під час урочистої події її життя кардинально змінилося – Антоніна раптово втратила дар мовлення. Спершу жінка подумала, що це наслідок перевтоми, але ворожка в серіалі Сліпа відкрила іншу правду: на неї навели пристріт.

У колективі, де панувала заздрість і прихована ворожнеча, це стало справжнім потрясінням. Хтось із колег бажав їй зла і мав власні мотиви. Це зруйнувало не лише кар’єрні плани Антоніни, але й вплинуло на її особисте життя. Вона почала шукати правду і способи зняти прокляття. Чи вдасться їй розкрити змову, захиститися від негативу й відновити рівновагу в житті? Дивіться онлайн нову серію серіалу Сліпа 2025, щоб дізнатися!

