Сліпа 2024 8 серия смотреть онлайн — 09.02.2024

Серия 8 | 09.02.2024 | 2024

В сериале Сліпа 2024 серия 8 от 09.02.2024 вы познакомитесь со Снежаной, которая пришла к провидице после трагической смерти ее отца.

Лишившись главной опоры и поддержки, мать Снежаны и сама девушка значительно отдалились. Каждая из них переживает смерть мужа и отца по-своему: Наталья Олеговна отправляется в санаторий, а Снежана держит свой путь к бабушке Любе. Девушка начала чувствовать, будто за ней кто-то следит, и провидица только подтвердила ее догадки. Избежать встречи с незнакомцем не удастся, но бабушка уже приготовила талисман для Снежаны, который поможет раскрыть настоящие мотивы жуткого незнакомца в сериале Сліпа 2024 серия 8 от 09.02.2024.

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