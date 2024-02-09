Сліпа 2024 7 серия смотреть онлайн — 09.02.2024

Серия 7 | 09.02.2024 | 2024

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Наталье недавно исполнилось 20 лет, и девушка впервые влюбилась. Она познакомилась с новым соседом Дмитрием случайно. Хотя молодые люди быстро подружились, однако Наталья хотела большего. А Дмитрий ограничивался приятельскими отношениями. Неужели чувства Натальи невзаимны? Покажет сериал Сліпа 2024 серия 7.

Наталья приехала за ответами к бабушке. Провидица посоветовала девушке не торопить события, и все будет так, как она захочет. Однако Наталья не послушалась. Тогда она во второй раз увидела призрак покойной крестной своей матери. От чего дух пытается уберечь Наталью? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 7 на сайте СТБ.

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