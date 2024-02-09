Сліпа 2024 6 серия смотреть онлайн — 09.02.2024

Серия 6 | 09.02.2024 | 2024

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Перед свадьбой с Кариной Дима устроил мальчишник. Но когда он увидел приглашенную танцовщицу, все его мысли спутались. Оля была первой любовью парня, и после встречи он не мог выбросить ее из головы. Какое решение примет Дмитрий? Покажет сериал Сліпа 2024 серия 6.

Бабушка поддержит Диму в желании слушать свое сердце. В тот же вечер парень решит разойтись с Кариной. Однако соблазнительное настроение невесты не позволит Дмитрию поговорить с ней. В то же время парень продолжит разыскивать Олю. Не оставит ли погоня за двумя зайцами Дмитрия ни с чем? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 6 на сайте СТБ.

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