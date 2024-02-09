Сліпа 2024 5 серия смотреть онлайн — 09.02.2024

Серия 5 | 09.02.2024 | 2024

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София и Святослав давно охладели друг к другу. Супруги оставались вместе только ради сына Олеся. Но самочувствие мальчика значительно ухудшилось, когда родители начали часто ссориться. Что посоветует Софии провидица? Покажет сериал Сліпа 2024 серия 5. После того, как Олесю стало лучше, София немного успокоилась. Однако покоя женщине не давали слова бабушки о том, что Святослав и Денис что-то скрывают от нее. Но сможет ли она вовремя узнать правду? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 5 на сайте СТБ.

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