Сліпа 2024 4 серия смотреть онлайн — 02.02.2024

Серия 4 | 02.02.2024 | 2024

Окунитесь в мир тайн и магии вместе с увлекательным сериалом Сліпа 2024 серия 4 от 02.02.2024! Главная героиня, красавица Валерия, погружается в свои страхи и бред.

Каждый раз, когда Валерия трогает воду, то ныряет в кошмар, где реальность сливается с фантазией. Вода становится черной, наполненной грязью, и Валерия пугается до смерти этими видениями в сериале Сліпа 2024.

Путешествие Валерии к бабушке Любе обещает раскрытие тайн и дать ответы на звучащие в душе молодой девушки вопросы. Провидица просит Валерию погрузить руки в таз с водой, и извечный кошмар девушки повторяется. Бабушка уверяет, что черная вода – это знак обмана вокруг Валерии. Кому из своего окружения она не может доверять? Ответ – прямо сейчас в сериале Сліпа 2024 серия 4 от 02.02.2024.

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