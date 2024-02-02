Сліпа 2024 3 серия смотреть онлайн — 02.02.2024

Серия 3 | 02.02.2024 | 2024

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Артем получил все, о чем мечтал: хорошую должность и брак с женщиной, в которую влюблен. Однако неожиданное предложение от Натальи не давало ему покоя. Поэтому Артем решил расспросить бабушку. В сериале Сліпа 2024 серия 3 провидица честно рассказала мужчине, что Наталья не влюблена в него. А в день переезда Артем узнал, что женщина еще и воспитывает сына. Мужчина очень ответственно относился к воспитанию ребенка. Но даже не подозревал, что самое сложное испытание ждет его впереди. Почему же Артем снова поедет к бабушке? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 3 на сайте СТБ.

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