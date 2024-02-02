Сліпа 2024 3 серія дивитись онлайн – 02.02.2024

Серія 3 | 02.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 3 від 02.02.2024 на сайті СТБ.

Артем отримав все, про що мріяв: хорошу посаду та шлюб із жінкою, в яку закоханий. Однак неочікувана пропозиція від Наталі не давала йому спокою. Тому Артем вирішив розпитати бабусю. У серіалі Сліпа 2024 серія 3 провидиця чесно розповіла чоловіку, що Наталя не закохана в нього. А в день переїзду Артем дізнався, що жінка ще й виховує сина. Чоловік дуже відповідально ставився до виховання дитини. Та навіть не підозрював, що найскладніше випробування чекає на нього попереду. Чому ж Артем знову поїде до бабусі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 3 на сайті СТБ.

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