Сліпа 2024 2 серія дивитись онлайн – 02.02.2024

Серія 2 | 02.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 2 від 02.02.2024 на сайті СТБ, щоб побачити, як бабуся допомагає людям.

Аліна одружилася з найкращим другом свого покійного чоловіка Олега Романом. Тепер її коханого постійно переслідують нещастя. Та найдивніше, що відбуваються вони завжди о шостій годині. Саме в цей час пішов із життя Олег. Що порадить Аліні бабуся? Покаже серіал Сліпа 2024.

Жінка змушена постійно бути біля Роми, адже тоді біда його уникає. Однак вберегти чоловіка все ж таки не вдається. Аліна слідує словам бабусі та проводить ритуал для заспокоєння душі Олега, проте це не допомагає. Чому колишній чоловік хоче помститися своєму другові? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 2 на сайті СТБ.

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