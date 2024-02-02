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Video: Сліпа 2024 1 серія дивитись онлайн - 02.02.2024

Серіал Сліпа 2024 1 серія від 02.02.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 1 від 02.02.2024 на сайті СТБ. До бабусі за порадою звертається Валентина. Вона хвилюється за свій шлюб з Антоном і дуже хоче завагітніти. Жінка впевнена, що поповнення в родині допоможе покращити їхні стосунки. Провидиця запевняє Валю, що вона зможе народити від чоловіка, закоханого в неї.

Серіал Сліпа 2024 покаже, як окрилена після слів бабусі Валентина познайомиться з Орестом. Вони швидко знайдуть спільну мову, однак на більше чоловік розраховувати не може, адже Валя вірна дружина свого чоловіка. Та чи так само Антон оберігає їхні стосунки? Що зробить Валентина, якщо дізнається про зраду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 1 на сайті СТБ.

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