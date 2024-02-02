Сліпа 2024 1 серия смотреть онлайн — 02.02.2024

Серия 1 | 02.02.2024 | 2024

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2024 серия 1 от 02.02.2024 на сайте СТБ. К бабушке за советом обращается Валентина. Она волнуется за свой брак с Антоном и очень хочет забеременеть. Женщина уверена, что пополнение в семье поможет улучшить их отношения. Провидица уверяет Валю, что она сможет родить от мужчины, влюбленного в нее.

Сериал Сліпа 2024 покажет, как окрыленная после слов бабушки Валентина познакомится с Орестом. Они быстро найдут общий язык, однако на большее мужчина рассчитывать не может, ведь Валя верная жена своего мужа. Но так же ли Антон оберегает их отношения? Что сделает Валентина, если узнает об измене? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 1 на сайте СТБ.

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