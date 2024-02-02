Сліпа 2024 2 серия смотреть онлайн — 02.02.2024

Серия 2 | 02.02.2024 | 2024

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Алина вышла замуж за лучшего друга своего покойного мужа Олега Романа. Теперь ее любимого постоянно преследуют несчастья. Но самое странное, что происходят они всегда в шесть часов. Именно в это время ушел из жизни Олег. Что посоветует Алине бабушка? Покажет сериал Сліпа 2024.

Женщина вынуждена постоянно быть возле Ромы, ведь тогда беда его избегает. Однако уберечь мужчину все же не удается. Алина следует словам бабушки и проводит ритуал для успокоения души Олега, однако это не помогает. Почему бывший муж хочет отомстить своему другу? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 2 на сайте СТБ.

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