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Video: Сліпа 2024 4 серія дивитись онлайн - 02.02.2024

Серіал Сліпа 2024 4 серія від 02.02.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Серія 4 | 02.02.2024 | 2024

Пориньте у світ таємниць і магії разом із захопливим серіалом Сліпа 2024 серія 4 від 02.02.2024! Головна героїня, красуня Валерія, занурюється у свої страхи та марення.

Кожного разу, коли Валерія торкається води, то пірнає в кошмар, де реальність зливається з фантазією. Вода стає чорною, наповненою брудом, і Валерія жахається до смерті цими видіннями в серіалі Сліпа 2024.

Подорож Валерії до бабусі Люби обіцяє розкриття таємниць і відповіді на запитання, що лунають в душі молодої дівчини. Провидиця просить Валерію занурити руки в таз із водою, і одвічний кошмар дівчини повторюється. Бабуся запевняє, що чорна вода – це знак обману навколо Валерії. Кому зі свого оточення вона не може довіряти? Відповідь – просто зараз в серіалі Сліпа 2024 серія 4 від 02.02.2024.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 3 серія від 02.02.2024

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