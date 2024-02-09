Сліпа 2024 5 серія дивитись онлайн – 09.02.2024

Серія 5 | 09.02.2024 | 2024

Пориньте у світ містики – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 5 від 09.02.2024 на сайті СТБ.

Софія та Святослав давно охололи одне до одного. Подружжя залишалося разом лише заради сина Олесика. Та самопочуття хлопчика значно погіршилося, коли батьки почали часто сваритися. Що порадить Софії провидиця? Покаже серіал Сліпа 2024 серія 5. Після того, як Олесику стало краще, Софія трохи заспокоїлася. Однак спокою жінці не давали слова бабусі про те, що Святослав і Денис щось приховують від неї. Та чи зможе вона вчасно дізнатися правду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 5 на сайті СТБ.

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