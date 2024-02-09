Сліпа 2024 6 серія дивитись онлайн – 09.02.2024

Серія 6 | 09.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 6 від 09.02.2024 на сайті СТБ.

Перед весіллям з Кариною Діма влаштував парубоцьку вечірку. Та коли він побачив запрошену танцівницю, всі його думки сплуталися. Оля була першим коханням хлопця, і після зустрічі він не міг викинути її з голови. Яке рішення прийме Дмитро? Покаже серіал Сліпа 2024 серія 6.

Бабуся підтримає Діму у бажанні слухати своє серце. Того ж вечора хлопець вирішить розійтися з Кариною. Однак спокусливий настрій нареченої не дозволить Дмитру поговорити з нею. Водночас хлопець продовжить розшукувати Олю. Чи не залишить погоня за двома зайцями Дмитра ні з чим? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 6 на сайті СТБ.

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