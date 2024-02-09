Сліпа 2024 7 серія дивитись онлайн – 09.02.2024

Серія 7 | 09.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 7 від 09.02.2024 на сайті СТБ.

Наталі нещодавно виповнилося 20 років, і дівчина вперше закохалася. Вона познайомилася із новим сусідом Дмитром випадково. Хоч молоді люди швидко подружилися, проте Наталя хотіла більшого. А Дмитро обмежувався приятельськими стосунками. Невже почуття Наталі невзаємні? Покаже серіал Сліпа 2024 серія 7.

Наталя приїхала за відповідями до бабусі. Провидиця порадила дівчині не квапити подій, і все буде так, як вона захоче. Однак Наталя не дослухалась. Тоді вона вдруге побачила привид покійної хрещеної своєї матері. Від чого дух намагається вберегти Наталю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 7 на сайті СТБ.

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