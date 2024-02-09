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Video: Сліпа 2024 8 серія дивитись онлайн - 09.02.2024

Серіал Сліпа 2024 8 серія від 09.02.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Серія 8 | 09.02.2024 | 2024

У серіалі Сліпа 2024 серія 8 від 09.02.2024 ви познайомитесь зі Сніжаною, яка прийшла до провидиці після трагічної смерті її батька.

Втративши головну опору та підтримку, мати Сніжани та сама дівчина значно віддалилися. Кожна з них проживає смерть чоловіка та батька по-своєму: Наталя Олегівна вирушає до санаторію, а Сніжана тримає свій шлях до бабусі Люби. Дівчина почала відчувати, наче за нею хтось стежить, і провидиця тільки підтвердила її здогадки. Уникнути зустрічі з незнайомцем не вдасться, але бабуся вже приготувала талісман для Сніжани, який допоможе розкрити справжні мотиви моторошного незнайомця в серіалі Сліпа 2024 серія 8 від 09.02.2024.

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