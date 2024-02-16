Сліпа 2024 13 серия смотреть онлайн — 16.02.2024

Серия 13 | 16.02.2024 | 2024

Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2024 серия 13 от 16.02.2024, в котором к провидице пришла Тамара.

Женщина недовольна выбором своего сына Вадима. Парень привел в дом девушку Марию, которую очень любит. Но с первого дня между Тамарой и Марией будто кошка пробежала. В сериале Сліпа 2024 Тамара пришла к бабушке Любе, чтобы отвадить сына от нелюбимой невестки.

Удастся ли Тамаре поссорить сына с любимой женщиной? Что скажет бабушка Люба об их отношениях? Но что скрывает Мария? Смотрите прямо сейчас в мистическом сериале Сліпа 2024 серия 13 от 16.02.2024 на сайте СТБ – не упустите новую интересную историю!

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