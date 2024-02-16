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Video: Сліпа 2024 12 серия смотреть онлайн - 16.02.2024

Сериал Сліпа 2024 12 серия от 16.02.2024 смотреть онлайн. Смотреть онлайн Сліпа 2024 новая серия - на сайте СТБ
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Дарья уже год не жила с мужем. Ее дочь Алина очень тяжело воспринимала развод родителей и мечтала, что они помирятся и снова будут вместе. Когда Дарья сообщила, что собирается выйти замуж за Сергея, дочь впала в отчаяние. В сериале Сліпа 2024 серия 12 Алина решила поехать к бабушке, чтобы она отвадила нового мужчину от ее матери. Однако провидица посоветовала девушке не вмешиваться в дела взрослых. Ведь это может только усугубить ситуацию. Поверит ли ей Алина? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 12 на сайте СТБ.

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