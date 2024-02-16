Сліпа 2024 12 серія дивитись онлайн – 16.02.2024

Серія 12 | 16.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 12 від 16.02.2024 на сайті СТБ.

Дарина вже рік не жила із чоловіком. Її дочка Аліна дуже важко сприймала розлучення батьків і мріяла, що вони помиряться та знову будуть разом. Коли Дарина повідомила, що збирається одружитися з Сергієм, дочка впала в розпач. У серіалі Сліпа 2024 серія 12 Аліна вирішила поїхати до бабусі, щоб вона відвадила нового чоловіка від її матері. Проте провидиця порадила дівчині не втручатися в справи дорослих. Адже це може тільки погіршити ситуацію. Чи повірить їй Аліна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 12 на сайті СТБ.

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